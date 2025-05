San Marino, un pieno di medaglie ai Giochi dei Piccoli Stati d'Europa

ANDORRA - Prestigiosa medaglia d’oro per la delegazione olimpica di San Marino alla ventesima edizione dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa, in corso nel Principato di Andorra fino a sabato prossimo e organizzati da 40 anni con il patrocinio del CIO e dei Comitati Olimpici Europei, con Francesco Sansovini, 25 anni, che nei 100 metri piani (10.56) ha preceduto l’islandese Gunnarsson (10.61) . Argento nei 100 femminili per la ventenne Alessandra Gasparelli (11.73).

Un pieno di medaglie per San Marino

Nel tiro a volo, doppietta d'oro nell'individuale per Alessandra Perilli e Gian Marco Berti, medagliati alle Olimpiadi di Tokyo. Il ventiduenne nuotatore Matteo Oppioli ha vinto i 200 stile libero (1:50.92), dopo l'argento nei 100 stile libero (49.75), Elisa Celli i 200 rana (2:31.89), dopo l’argento nei 100. Nel karate, per la prima volta in 40 anni ai Giochi, argento per Emanuele Magnelli nel kumite +84 kg. Nei primi tre giorni di gare bilancio fin qui importante di 17 medaglie con 5 ori, 6 argenti e 6 bronzi.

Giochi dei Piccoli Stati d'Europa: i Paesi partecipanti

Partecipano 9 Paesi: San Marino (il più piccolo con 33.500 abitanti) guidato dal presidente Christian Forcellini in carica dal maggio scorso, Andorra (87.400), Cipro (1.7 milioni), Islanda (397.700), Lichtenstein (40.900), Lussemburgo (679.400), Malta (544.400), Principato di Monaco (38.300) e Montenegro (633.500). Ad Andorra per la Repubblica del Titano le istituzioni sono presenti con i Capi di Stato, i Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi, i Segretari di Stato Rossano Fabbri allo Sport e Luca Beccari agli Affari Esteri.