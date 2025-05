Golden Gala 2025, antipasto mondiale sui 5000 per la figlia d'arte Nadia Battocletti 

Incantare, ultimamente Nadia Battocletti lo fa così bene da lasciare tutti a bocca aperta. E ora per l'atleta di Trento si aprono le porte del Golden Gala Pietro Mennea. Nadia è pronta per regalare un’altra notte magica allo stadio Olimpico. L’azzurra d'altronde è fresca di primato italiano dei 3000 metri con 8:26.27 (superato il suo 8:30.82 indoor e l’8:35.65 di Roberta Brunet all’aperto) ed è seconda in Diamond League alle spa