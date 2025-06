Atletica, Tamberi parteciperà al Golden Gala di Roma 'a furor di popolo'

Un plebiscito per la partecipazione di Tamberi

L'esito, che appariva già scontato, non ha lasciato dubbi al campione olimpico di Tokyo nel salto in alto e campione d'Europa in carica dodici mesi fa', proprio all'Olimpico, sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: un plebiscito per vedere Tamberi volare ancora sotto la Curva Sud. Non sarà però una passerella per Tamberi, che tornerà sul tartan a ben 265 giorni dall'ultima uscita di Bruxelles, quando nello scorso settembre si era preso per la terza volta il titolo di campione della Wanda Diamond League: oltre agli altri tre azzurri Stefano Sottile, Matteo Sioli e Manuel Lando, infatti, in pedana Gimbo troverà anche il neozelandese Hamish Kerr, oro a Parigi, il coreano Woo Sang-Hyeok, campione del mondo indoor e vincitore nell'ultimo Golden Gala, l'ucraino Oleh Doroshchuk, leader mondiale stagionale con il 2.34 di Apeldoorn, i giamaicani Raymond Richards e Romaine Beckford, e il ceco Jan Stefela.

Tante stelle per la 45ª edizione del Golden Gala Pietro Mennea

Importante la presenza di Tamberi, che arricchisce il già prestigioso cast della 45ª edizione del Golden Gala Pietro Mennea: con Gimbo saranno undici i campioni olimpici in gara: dalla keniana Chebet sui 5000, al greco Tentoglu nel lungo, passando per gli americani Allman nel disco e Hall sui 400, la triplista dominicana LaFond.

Tra gli italiani, sicura anche la presenza di Filippo Tortu sui 200 metri, di Nadia Battocletti nei 5000, di Mattia Furlani nel lungo, di Leonardo Fabbri nel peso e di Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli.