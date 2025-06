Bruni esclusiva: "Rinata in Spagna, ora il Golden Gala con Tokyo nel mirino"

ROMA - «Date il massimo!». E se a scriverlo è Carlo Verdone, rivolgendosi ai ventuno azzurri che venerdì saranno all’Olimpico per il Golden Gala, per Roberta Bruni è tutto fuorché un incoraggiamento come un altro. C’è la passione per l’attore e regista romano, ma anche una stagione all'aperto in cui la 31enne astista romana di stanza a Pamplona vuole continuare a mostra