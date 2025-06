Jacobs torna in pista tra certezze e dubbi: ma sarà ancora grande?

Marcell Jacobs torna a correre, ma il suo ritorno in pista – che avverrà martedì 17 giugno ai Pavoo Nurmi Games di Turku, in Finlandia – pare essere passato quasi sotto silenzio. L’azzurro sembra essere ormai lontano dalle narrazioni trionfali che la stampa gli tributò dopo i due ori olimpici inaspettatamente vinti alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e che, solo qualche settimana fa, hanno invece accompagnato il ritorno in campo di Jannik Sinner dopo una sospen