Atletica, chi è Giada Carmassi: il record italiano nei 100 ostacoli e il tempo mondiale strappato

Per una Kelly Doualla che strabilia ad appena 15 anni, corrisponde una Giada Carmassi che fa altrettanto, nonostante abbia il doppio dei suoi anni. La trentunenne nata a Latisana e cresciuta a Udine ha strappato ieri un tempo che la qualifica già per i mondiali di Tokyo del prossimo settembre. La velocista, specializzata nei 100 ostacoli, ha infatti fatto registrare il record italiano in 12.69 (con un vento +1.4). Una prestazione incredibile a Stoccolma nella tappa di Diamond League co