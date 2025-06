Coppa Europa, è sempre Italia. Meno successi ma più podi, è la vittoria di una squadra sempre più forte

L’atletica italiana l’ha fatto di nuovo. Come nel 2023, anzi, meglio del 2023, perché il team azzurro vince la sua seconda Coppa Europa consecutiva e dopo aver trionfato in Polonia, detta la sua legge anche a Madrid. Meno successi, ma più podi per una rosa più profonda rispetto a due anni fa e capace di sopperire alle tante assenze ai blocchi di partenza. Da quelle di Jacobs e Tamberi, passando per Bruni, Diaz e tante altre, eppure l’Italia vince ancora