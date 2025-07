Tamberi pronto per gli Assoluti: “Qui perché voglio”

MILANO - "Domenica tornerò in gara ai Campionati Italiani Assoluti. Non perché devo. Ma perché voglio. Perché credo che il rispetto si dimostri anche così: mettendosi in gioco, anche quando sarebbe molto più facile nascondersi". Così Gianmarco Tamberi su Instagram annuncia la sua presenza agli Assoluti di atletica leggera di Caorle. "Lo faccio per chi sta crescendo. Per tutti i ragazzi che stanno portando e porteranno in alto il nostro movimento. Lo faccio perché non gareggiare per paura di perdere non è mai stata neanche un’ipotesi in tutto il mio percorso da atleta. Lotterò come sempre prima d’ora, consapevole della mia condizione ma provando comunque ad aggiungere qualche altro mattoncino che potrà tornarmi utile tra poco più di un mese ai Mondiali. Ci vediamo a Caorle", ha aggiunto. La gara è in programma domenica alle 19.55.