A Caorle con vista Mondiali: da Tamberi a Iapichino, tutti i big agli Assoluti

Pioggia di stelle a Caorle, dove sabato e domenica si terranno i Campionati italiani assoluti di atletica. In gara ci saranno praticamente tutti i big azzurri, dai grandi nomi ai giovani più promettenti, che tanto bene hanno fatto in questa stagione. Quella veneta è una tappa fondamentale, non solo per il prestigio dei titoli in palio ma soprattutto perché costituisce un banco di prova importante per testare la propria condizione in vista degli imminenti Mondiali di Tokyo