Da Tamberi a Battocletti, il bilancio dei campionati assoluti di atletica 

Poco più di un mese e poi scatteranno i mondiali in Giappone di atletica leggera. Si tornerà nello stadio che ha visto le imprese azzurre del 2021. Quei dieci minuti di storia che hanno contrassegnato l’atletica italiana per sempre con gli ori olimpici di Tamberi e Jacobs. A distanza di quattro anni, però, tanto, tantissimo è cambiato. Perché Gimbo non è riuscito a confermarsi a Parigi, complice la sfortuna e i problemi di calcoli a pochi giorni