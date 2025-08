Assoluti di Atletica, sei titoli per gli atleti delle Fiamme Oro

ROMA - Sei titoli italiani per i Gruppi Sportivi Fiamme Oro della Polizia di Stato agli Assoluti di atletica che si sono svolti a Caorle nel weekend. Hanno portato a casa il titolo nazionale Elisa Molinarolo nel salto con l'asta (4,52 cm), Catalin Tecuceanu negli 800 metri (1'47"61), Larissa Iapichino nel salto in lungo (6,78m), Asia Tavernini nel salto in alto (1,87m), Mattia Furlani nel salto in lungo (8,26m) e Dalia Kaddari nei 200 metri (23"23). Gianmarco Tamberi invece è ancora in fase di preparazione: gara sottotono per lui, ma il focus resta sui Mondiali di Tokyo.