Dopo l'infortunio muscolare al bicipite femorale riportato in gara a Miami lo scorso marzo, Marcell Jacobs ha dovuto rallentare la preparazione agonistica in vista dei Mondiali di atletica di Tokyo 2025, in programma a settembre. Il campione olimpico dei 100 metri ha avviato un percorso riabilitativo intenso sotto la supervisione del team medico della FIDAL e con il supporto delle soluzioni tecnologiche di Starpool, azienda italiana specializzata in innovazione per la salute e il recupero sportivo. "Il recupero non è tempo perso, è parte della strada, verso la vittoria", ha scritto Jacobs sui social. "Sto lavorando ogni giorno per tornare al massimo della mia forma, senza forzare i tempi, ma con la massima concentrazione e determinazione". Il protocollo prevede fisioterapia, idrokinesi, potenziamento muscolare e allenamenti graduali sul campo, combinati con tecnologie d'avanguardia come Zerobody Cryo, Zerobody Dry Float e Molecular Hydrogen Booster, strumenti già adottati da atleti di livello internazionale.