Atletica, ecco gli europei u20: 91 gli azzurri in gara con la stella Doualla

Non sarà un mondiale come sette anni fa, bensì un europeo, ma Tampere si appresta a essere il nuovo palcoscenico dove sfilerà l’atletica italiana e non solo. Saranno 91 gli azzurri in gara nella quattro giorni finlandese, da giovedì a domenica 10 agosto, per i campionati europei Under 20. L’ultima volta su quelle stesse piste ci fu la memorabile medaglia d’oro i Mondiali U20 con la staffetta 4x400 composta da Klaudio Gjetja, Andrea Romani, Alessan