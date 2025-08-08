Kelly Doualla, la grande serata della piccola Sonic. E in Finlandia può strappare un biglietto per Tokyo

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Di test ne ha già superati tanti. Nonostante l'età non "matura" (nel senso scolastico). Ma quello di stasera a Tampere per Kelly Doualla è un esame importante con la storia, anche se a 15 anni di importante c'è davvero solo il divertimento. La ragazza di Pavia si è qualificata con grandissima disinvoltura alla finale dei 100 metri agli Europei Under 20 di atletica e oggi (ore 19.40) tornerà in pista a Tamper
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte