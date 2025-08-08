Tamberi shock: "Mondiali di Tokyo? Non so se ha senso andarci. Se salto come a Caorle..."

ROMA - "Devo capire se ha senso accelerare per fare i Mondiali oppure se prendermi più tempo e finalizzare il recupero alle prossime tre stagioni che portano a Los Angeles". Così il campione olimpico Gianmarco Tamberi , all'Ansa, mette in forte dubbio la sua partecipazione ai Mondiali di atletica 2025 , in programma a Tokyo , in Giappone , dal 13 al 21 settembre allarmando i suoi numerosi fan. I pensieri - e le fatiche - del 33enne marchigiano sono già proiettati ai Giochi olimpici californiani del 2028 .

Tamberi: "Ci sarà da riflettere"

Il fuoriclasse azzurro, oro olimpico a Tokyo 2020 e campione del mondo ai Mondiali di Budapest nel 2023, è pronto a tornare in pedana domenica 10 agosto ad Heilbronn, in Germania, nel meeting del salto in alto con il chiaro intento di voltare pagina: “Tornerò io”, aveva sentenziato 'Gimbo' dopo i campionati assoluti di atletica leggera a Caorle che lo hanno visto fuori dal podio e fermatosi a 2.12 dopo tre errori a 2.16. "È stato choccante e destabilizzante", spiega Gianmarco che ora vuole capire quale sia il suo attuale stato di forma: "È soprattutto una prova con me stesso, perché se la misura è tra 2.10 e 2.20 ci sarà da riflettere".