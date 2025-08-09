Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Europei Atletica Under 20, Nappi medaglia d'oro con record nei 200 metri!

A Tampere, clamorosa impresa dell'azzurro, che trionfa alla vigilia del suo diciottessimo compleanno, con il nuovo primato italiano Under 18
Europei Atletica Under 20, Nappi medaglia d'oro con record nei 200 metri!

Dopo gli ori di Kelly Doualla nei 100 metri e di Erika Saraceni nel triplo, arriva un altro gradino più alto del podio per l'Italia: agli Europei Under 20 di Tampere, in Finlandia, è Diego Nappi a trionfare nei 200 metri, regalando alla spedizione azzurra la quinta medaglia, comprendendo anche i preziosi argenti conquistati da Daniele Inzoli nel lungo e da Serena Di Fabio nei 10.000 metri di marcia.

Nappi show, primo e ultimo primato da Under 18

Splendida la prova in finale di Diego Nappi, che sulla curva spazza via il grande favorito, il portoghese Pedro Afonso, e si impone in 20"77, nuovo primato Under 18. Già perché proprio domani, 10 agosto, l'azzurrino diventerà maggiorenne. Sul podio anche il delusissimo lusitano e lo spagnolo Oriol Sanchez.

Tutte le news di Atletica

"Il mio miglior giorno da minorenne"

Stravolto dall'emozione, commosso, adrenalinico, così Diego Nappi dopo il clamoroso successo: "Penso che sia il miglior ultimo giorno da minorenne che si possa immaginare, domani festeggerò il compleanno con gli azzurri, i miei genitori e il mio allenatore. In pista il vento in faccia era assurdo per il lanciato, ma quella partenza mi ha fatto vincere, temevo di cadere però sono riuscito a reggerlaMi viene da piangere se penso al tifo dei compagni di squadra, mi tolgono tanto peso dalla testa, e una dedica in questa gara è anche per Elisa Valensin. L’ispirazione arriva dai velocisti azzurri, in generale da tutta la squadra assoluta, che ci danno una grande motivazione. Spero un giorno di poterci essere in quella staffetta e devo qualcosa anche a Filippo Tortu che mi ha aiutato, è bastata una chiamata: per lui un piccolo gesto, per me enorme".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Atletica

