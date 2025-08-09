Europei Atletica Under 20, Nappi medaglia d'oro con record nei 200 metri!

"Il mio miglior giorno da minorenne"

Stravolto dall'emozione, commosso, adrenalinico, così Diego Nappi dopo il clamoroso successo: "Penso che sia il miglior ultimo giorno da minorenne che si possa immaginare, domani festeggerò il compleanno con gli azzurri, i miei genitori e il mio allenatore. In pista il vento in faccia era assurdo per il lanciato, ma quella partenza mi ha fatto vincere, temevo di cadere però sono riuscito a reggerla. Mi viene da piangere se penso al tifo dei compagni di squadra, mi tolgono tanto peso dalla testa, e una dedica in questa gara è anche per Elisa Valensin. L’ispirazione arriva dai velocisti azzurri, in generale da tutta la squadra assoluta, che ci danno una grande motivazione. Spero un giorno di poterci essere in quella staffetta e devo qualcosa anche a Filippo Tortu che mi ha aiutato, è bastata una chiamata: per lui un piccolo gesto, per me enorme".