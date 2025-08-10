Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Atletica, aspettando Jacobs c'è un'Italia che corre veloce verso il futuro 

Da Doualla a Nappi, passando per Saraceni: il movimento è solido
Atletica, aspettando Jacobs c'è un'Italia che corre veloce verso il futuro © ANSA
Roale
1 min

Se Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs destano preoccupazione in vista dei mondiali perché la loro condizione è ancora un grande punto interrogativo, c’è l’altra faccia della medaglia dell’atletica italiana che fa sorridere. Quella giovane che è una speranza e una finestra sul futuro. Da Kelly Doualla a Diego Nappi, passando per Erika Saraceni. Le stelline azzurre che verrano e che agli europei under 20 in Finlandia hanno convinto tutti. Dunque per

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte