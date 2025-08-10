Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Tamberi, passo avanti in stagione: in Germania salta fino a 2.20

Nel meeting di salti di Heilbronn il campione olimpico ha mancato il 2,24 ma è in crescita rispetto al 2.12 raggiunto la scorsa settimana agli Assoluti di Caorle
ROMA - Un passo avanti in questa stagione per Gianmarco Tamberi. Il campione mondiale ed europeo dell'alto salta 2.20 alla seconda prova nel meeting di Heilbronn, in Germania, sbagliando poi tre volte a 2.24, e aggiunge quattro centimetri al suo miglior risultato dell'anno, il 2.16 di esordio al Golden Gala di inizio giugno a Roma. Non sono ancora le misure che vorrebbe il fuoriclasse azzurro, campione olimpico a Tokyo, alla ricerca della condizione migliore per essere competitivo a livello internazionale, ma c'è comunque una crescita rispetto al 2.12 della scorsa settimana agli Assoluti di Caorle. Nella gara tedesca il marchigiano delle Fiamme Oro si piazza al quarto posto; mentre Marco Fassinotti (Aeronautica) chiude con 2.10.

