Crotti d'oro agli Europei U20 di atletica a Tampere: è doppietta Italia nel triplo!

Europei U20, Crotti d'oro come Saraceni: doppietta Italia nel triplo

Il lombardo classe 2007, già argento europeo U18 nella scorsa stagione, vince 32 anni dopo Paolo Camossi grazie al 15,93 (+1.3) centrato al secondo salto e con cui è riuscito a migliorare di sette centimetri il proprio record personale.

Quinto l'altro azzurro Rocchi, squalificato per scarpe irregolari Idinna

Crotti ha battuto così il turco Emre Colak (15,75/+1.3) e il bulgaro Zinga Barbosa Firmino (15,71/+0.3), mentre al quinto posto ha chiuso l’altro azzurro Aldo Rocchi (15,68/+1.7). Squalificato per scarpe irregolari il francese Emmanuel Idinna (15,85/+1.6) che si era piazzato secondo.