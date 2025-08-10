Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Crotti d'oro agli Europei U20 di atletica a Tampere: è doppietta Italia nel triplo!

Sensazionale 15,93 al secondo salto per il lombardo, che in Finlandia ha così migliorato il proprio record personale e bissato il trionfo dell'azzurra Saraceni
Crotti d'oro agli Europei U20 di atletica a Tampere: è doppietta Italia nel triplo!© Getty Images for European Athletics
1 min

TAMPERE (FINLANDIA) - Il salto triplo parla azzurro agli Europei under 20 di atletica leggera a Tampere dove, dopo l'oro conquistato due giorni fa da Erika Saraceni nella finale femminile, è arrivato oggi (10 agosto) quello finito sul collo di uno strepitoso Francesco Crotti.

Europei U20, Crotti d'oro come Saraceni: doppietta Italia nel triplo

Il lombardo classe 2007, già argento europeo U18 nella scorsa stagione, vince 32 anni dopo Paolo Camossi grazie al 15,93 (+1.3) centrato al secondo salto e con cui è riuscito a migliorare di sette centimetri il proprio record personale.

Quinto l'altro azzurro Rocchi, squalificato per scarpe irregolari Idinna

Crotti ha battuto così il turco Emre Colak (15,75/+1.3) e il bulgaro Zinga Barbosa Firmino (15,71/+0.3), mentre al quinto posto ha chiuso l’altro azzurro Aldo Rocchi (15,68/+1.7). Squalificato per scarpe irregolari il francese Emmanuel Idinna (15,85/+1.6) che si era piazzato secondo.

