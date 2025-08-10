Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Togni, che oro nei 110 metri a ostacoli: centrato il record italiano U20

L'atleta azzurro delle Fiamme Oro Padova ha fermato il cronometro a 13”27 agli Europei di Tampere
Togni, che oro nei 110 metri a ostacoli: centrato il record italiano U20 © Getty Images for European Athletics
1 min
Tagstogni

Super Matteo Togni. E’ sua la medaglia d'oro nei 110 metri a ostacoli agli Europei Under 20 d'atletica, in scena a Tampere, in Finlandia, dove tanti ragazzi italiani si stanno mettedo in luce. L'atleta azzurro delle Fiamme Oro Padova si è imposto in finale con il crono di 13"27, nuovo record nazionale di categoria, davanti al bulgaro Country Hristiyan Kasabov, argento (13''31), e al ceco Matyas Zach, bronzo (13''33). 

Togni, crono da record 

Togni, come detto, ha stabilito il record italiano Under 20, togliendolo a a Lorenzo Perini, capace di fermare il cronometro a 13’’30 a Rieti nel lontano 2013.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

