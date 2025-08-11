Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Doualla scalpita, Tamberi e Jacobs grandi incognite: Mondiali, è l’ora delle scelte

A un mese dall’appuntamento iridato di Tokyo sono ancora diversi i nodi da sciogliere. Kelly rincorre un posto in staffetta, Gimbo e Marcell a caccia di risposte
Doualla scalpita, Tamberi e Jacobs grandi incognite: Mondiali, è l'ora delle scelte
Roale
1 min

Il weekend appena trascorso è stato un altro spot strepitoso per l’atletica italiana, vincitrice del medagliere agli Europei Under 20. Tanti i giovanissimi protagonisti che si sono messi in luce, ma ce n’è una, in particolare, che si è presa la scena in maniera assoluta. Parliamo, ovviamente, di Kelly Ann Maevane Doualla Edimo, che a quindici anni (ne compirà sedici il 20 novembre) ha riscritto la storia firmando due dei sei ori azzurri, prima nei 100 e

