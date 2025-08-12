Doualla rinuncia ai Mondiali di Tokyo: l'annuncio ufficiale

Kelly Doualla non parteciperà ai Mondiali di atletica di Tokyo. La 15enne azzurra, che ha portato a casa due medaglie d'oro agli Europei U20, ha rinunciato alla "possibilità di essere inserita nel gruppo della staffetta 4x100 che volerà in Giappone a settembre", fa sapere la Fidal. Walter Monti, tecnico di Kelly Doualla, ha comunicato ai vertici federali "la volontà di rinunciare ad una possibile inclusione dell'atleta nella squadra azzurra che prenderà parte ai mondiali", esprimendo "l'intendimento dell'atleta, della famiglia Doualla e suo personale, al presidente federale Stefano Mei".