Doualla e il ‘no’ ai mondiali, ma la Pellegrini alla sua età vinceva ai Giochi   

Un ‘no’ che fa discutere, dibattere, domandare se sia la scelta giusta o no. Ma resta pur sempre una decisione da rispettare a prescindere da come la si pensi. Kelly Doualla non andrà ai mondiali di atletica che si disputeranno in Giappone a metà settembre, è stato comunicato ieri alla federazione dal suo allenatore, Walter Monti. Una scelta, fanno sapere, presa di comune accordo tra l’atleta, non ancora 16enne, il suo coach e la famiglia. Dietro ci sono