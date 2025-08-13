Erika Saraceni, l’altra faccia (d'oro) di Tampere: l’università e i follower, chi è la reginetta del triplo  

Il primo salto per mettere in chiaro le cose e assicurarsi l’oro, l’ultimo per riscrivere la storia con il nuovo primato personale, nonché record dei campionati. Così Erika Giorgia Anoeta Saraceni ha conquistato il primo posto agli ultimi Europei Under 20. Ma anche il cuore degli italiani. Sempre sorridente e curata (“tengo molto al look”, spiega), ma anche esplosiva e determinata. E con un talento enorme. Questi gli ingredienti con cui a Tampere si &egra