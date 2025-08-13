Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Erika Saraceni, l’altra faccia (d'oro) di Tampere: l’università e i follower, chi è la reginetta del triplo  

Insieme a Doualla è il volto azzurro degli ultimi Europei U20: "Ma non provate a dividerci, Kelly è italianissima"
Erika Saraceni, l’altra faccia (d'oro) di Tampere: l’università e i follower, chi è la reginetta del triplo  © Getty Images for European Athletics
Roale
1 min

Il primo salto per mettere in chiaro le cose e assicurarsi l’oro, l’ultimo per riscrivere la storia con il nuovo primato personale, nonché record dei campionati. Così Erika Giorgia Anoeta Saraceni ha conquistato il primo posto agli ultimi Europei Under 20. Ma anche il cuore degli italiani. Sempre sorridente e curata (“tengo molto al look”, spiega), ma anche esplosiva e determinata. E con un talento enorme. Questi gli ingredienti con cui a Tampere si &egra

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte