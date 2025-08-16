Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Diamond League, Tamberi non ingrana: solo un undicesimo posto per Gimbo in Polonia

Per il campione d'Europa e iridato a Budapest, il viaggio-lampo a Chorzow non frutta i risultati sperati: "Mondiali di Tokyo? Non lo so. Sono molto indietro". Sesta Iapichino nel lungo
Diamond League, Tamberi non ingrana: solo un undicesimo posto per Gimbo in Polonia

CHORZOW (POLONIA) - Si chiude nel modo più amaro l'avventura di Gianmarco Tamberi in Polonia, a Chorzow, nella dodicesima tappa stagionale della Diamond League - il Memorial Kamila Skolimowska - a un mese dall'appuntamento iridato di Tokyo. A sole 48 ore dalla nascita della primogenita Camilla, il campione d'Europa e iridato a Budapest supera 2.14 alla seconda prova ma sbaglia tre volte la quota successiva a 2.18: un errore netto il primo, due salti simili il secondo e il terzo abbattendo l'asticella nella seconda fase del salto, chiudendo in undicesima posizione e uscendo mestamente di scena. Prima di Gimbo, cinque atleti (Doroschuk, Harrison, Koloziejski, Stefela e McEwen) avevano invece superato i 2.18.

Tamberi: "Mondiali di Tokyo? Non lo so, sono indietro con la preparazione"

"I Mondiali di Tokyo? Non lo so, è complicato", sottolinea Gimbo al termine della deludente prestazione in Polonia con più di un occhio alla rassegna iridata in programma in Giappone dal 13 al 21 settembre. "Quest'anno ho iniziato molto tardi la preparazione, la riabilitazione al ginocchio ha preso la maggior parte del tempo. Sono molto indietro e lo vedo nella tecnica: anche se riuscissi a metterci tanto di più, non so fino a che punto e non vorrei fosse una forzatura andare ai Mondiali. Lo deciderò ma non subito dopo una gara, e non da solo".

Diamond League, sesto posto nel salto in lungo per Iapichino

Chiude invece sesta nel lungo Larissa Iapichino: 6.61 al quinto turno la sua misura migliore, ma con centimetri da rimpiangere con il nullo del secondo salto, un balzo nelle vicinanze dei sette metri ma nullo di 4 cm. Trasferta polacca sfortunata anche per un altro dei campioni europei di Roma 2024, Lorenzo Simonelli: la gara dell'azzurro, al rientro dopo il titolo italiano con la miglior prestazione stagionale di 13"18, si conclude amaramente dopo cinque ostacoli. Vince lo statunitense e world leader Cordell Tinch che in 13"03 eguaglia il primato del meeting e precede l'iridato e olimpionico Grant Holloway (13"15), che con il terzo posto di Eric Edwards (13"20) forma il podio tutto statunitense.

