Diamond League, Tamberi non ingrana: solo un undicesimo posto per Gimbo in Polonia

CHORZOW (POLONIA) - Si chiude nel modo più amaro l'avventura di Gianmarco Tamberi in Polonia , a Chorzow , nella dodicesima tappa stagionale della Diamond League - il Memorial Kamila Skolimowska - a un mese dall' appuntamento iridato di Tokyo . A sole 48 ore dalla nascita della primogenita Camilla , il campione d'Europa e iridato a Budapest supera 2.14 alla seconda prova ma sbaglia tre volte la quota successiva a 2.18 : un errore netto il primo, due salti simili il secondo e il terzo abbattendo l'asticella nella seconda fase del salto, chiudendo in undicesima posizione e uscendo mestamente di scena . Prima di Gimbo , cinque atleti (Doroschuk, Harrison, Koloziejski, Stefela e McEwen) avevano invece superato i 2.18.

Tamberi: "Mondiali di Tokyo? Non lo so, sono indietro con la preparazione"

"I Mondiali di Tokyo? Non lo so, è complicato", sottolinea Gimbo al termine della deludente prestazione in Polonia con più di un occhio alla rassegna iridata in programma in Giappone dal 13 al 21 settembre. "Quest'anno ho iniziato molto tardi la preparazione, la riabilitazione al ginocchio ha preso la maggior parte del tempo. Sono molto indietro e lo vedo nella tecnica: anche se riuscissi a metterci tanto di più, non so fino a che punto e non vorrei fosse una forzatura andare ai Mondiali. Lo deciderò ma non subito dopo una gara, e non da solo".