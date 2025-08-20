Diamond League, Furlani solo sesto a causa della pioggia. Fabbri si qualifica per Zurigo

La Diamond League 2025 va in scena a Losanna per la sua tredicesima e terzultima tappa, in preparazione per le finali di Zurigo in programma il 27 e 28 agosto. In una serata fortemente condizionata dalla pioggia, vanno in scena quattro azzurri. Mattia Furlani si ferma alla sesta posizione con un 7.60, in una gara falsata dalla pedana completamente bagnata e dunque impraticabile per il salto in lungo. "Non so che commentare, è stata una giornata impossibile. Volevo mettermi in gioco perché mi sento bene, ma tra attese e tutto è stata una giornata da dimenticare".
Peso, Fabbri si qualifica per Zurigo
Buona prova per Lorenzo Simonelli, che chiude in quarta posizione nei 110 metri ad ostacoli con il tempo di 13.21. A vincere in 12.98 è l'americano Cordell Tinch, che precede i connazionali Britt e Cunningham. Nel getto del peso maschile Leonardo Fabbri stacca il pass per le finali di Zurigo. L'azzurro si qualifica chiudendo in seconda posizione con la distanza di 21.77, alle spalle dello statunitense Kovacs con 22.04. Nulla da fare invece per l'altro azzurro in gara, Zane Weir.