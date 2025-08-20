Diamond League, Furlani solo sesto a causa della pioggia. Fabbri si qualifica per Zurigo

La Diamond League 2025 va in scena a Losanna per la sua tredicesima e terzultima tappa, in preparazione per le finali di Zurigo in programma il 27 e 28 agosto. In una serata fortemente condizionata dalla pioggia, vanno in scena quattro azzurri. Mattia Furlani si ferma alla sesta posizione con un 7.60, in una gara falsata dalla pedana completamente bagnata e dunque impraticabile per il salto in lungo. "Non so che commentare, è stata una giornata impossibile. Volevo mettermi in gioco perché mi sento bene, ma tra attese e tutto è stata una giornata da dimenticare".