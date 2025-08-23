Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Da Tokyo a Tokyo, che fine hanno fatto Jacobs e Tamberi? Ai Mondiali un'Italia senza stelle?

Quattro anni fa gli ori leggendari, oggi i due campioni non sono al top. Le speranze sono Stano e Palmisano
Da Tokyo a Tokyo, che fine hanno fatto Jacobs e Tamberi? Ai Mondiali un'Italia senza stelle?© LAPRESSE
Roale
1 min

Quattro anni e una manciata di giorni fa. A Tokyo due ragazzi facevano la storia dello sport italiano: Marcell Jacobs e Gimbo Tamberi. Due ori leggendari, pagine indelebili che non perdono colore. Quel primo agosto del 2021, a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro, si sono appesi al collo la medaglia d'oro rispettivamente nel salto in alto e nei 100 metri a Tokyo 2020. I due trionfi più inconici dell'intera spedizione azzurra in Giappone, avvenuti senza la presenza

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte