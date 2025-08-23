Da Tokyo a Tokyo, che fine hanno fatto Jacobs e Tamberi? Ai Mondiali un'Italia senza stelle?

Quattro anni e una manciata di giorni fa. A Tokyo due ragazzi facevano la storia dello sport italiano: Marcell Jacobs e Gimbo Tamberi. Due ori leggendari, pagine indelebili che non perdono colore. Quel primo agosto del 2021, a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro, si sono appesi al collo la medaglia d'oro rispettivamente nel salto in alto e nei 100 metri a Tokyo 2020. I due trionfi più inconici dell'intera spedizione azzurra in Giappone, avvenuti senza la presenza