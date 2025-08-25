Stano rinuncia ai Mondiali di atletica: "Sono triste, ma è troppo rischioso"

© Getty Images for World Athletics
ROMA - Massimo Stano, campione olimpico della 20 chilometri di marcia a Tokyo 2020 e oro mondiale della 35 chilometri a Eugene 2022, non parteciperà ai Mondiali di atletica leggera a Tokyo, in programma dal 13 al 21 settembre. La decisione è arrivata oggi, alla luce di una lesione al bicipite femorale sinistro patita nelle scorse settimane e non del tutto superata. "Sono molto dispiaciuto e molto triste - le parole di Stano, che doveva gareggiare nella 20 e nella 35 chilometri - ci abbiamo ragionato tanto, con il mio coach Patrizio Parcesepe, con la Federazione e con le Fiamme Oro, e crediamo sia la scelta più giusta allo stato attuale. Da inizio luglio non sono riuscito ad allenarmi come avrei voluto e purtroppo gli ultimi lavori non mi hanno dato sicurezze, anche se abbiamo provato tutte le strade possibili pur di arrivare in uno stato di forma che mi avrebbe garantito un minimo di competitività. Fare un Mondiale sottotono non mi darebbe stimoli e rischierei un infortunio ancora più grave: l'obiettivo resta Los Angeles 2028".