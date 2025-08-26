Atletica, l’Italia perde anche Stano ai mondiali. Quanta fatica per gli ori di Tokyo 2021

L’Italia di Tokyo 2021 non c’è più. Poco più di due settimane ai mondiali di atletica e dei cinque ori ai Giochi di quattro anni fa solo Antonella Palmisano, oggi, ha speranza di confermarsi e dire la sua. Perché se Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs non hanno ancora sciolto le loro riserve, e anche dovessero farlo, non sembrerebbero poter essere competitivi, la squadra azzurra perde un altro protagonista. Stiamo parlando di Massimo Stano, oro nella mar