Atletica, l’Italia perde anche Stano ai mondiali. Quanta fatica per gli ori di Tokyo 2021

Nei prossimi giorni Tamberi e Jacobs scioglieranno le riserve per la manifestazione iridata giapponese
Atletica, l’Italia perde anche Stano ai mondiali. Quanta fatica per gli ori di Tokyo 2021© Getty Images
Roale
1 min

L’Italia di Tokyo 2021 non c’è più. Poco più di due settimane ai mondiali di atletica e dei cinque ori ai Giochi di quattro anni fa solo Antonella Palmisano, oggi, ha speranza di confermarsi e dire la sua. Perché se Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs non hanno ancora sciolto le loro riserve, e anche dovessero farlo, non sembrerebbero poter essere competitivi, la squadra azzurra perde un altro protagonista. Stiamo parlando di Massimo Stano, oro nella mar

