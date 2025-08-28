Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Mondiali atletica, da Jacobs e Tamberi segnali positivi ma restano dubbi sulle condizioni

Entro domani la federazione comunicherà i convocati per il Giappone, i due olimpionici verso il sì
© LAPRESSE
Roale
1 min

Entro domani si saprà la verità. Poco più di 24 ore e la Fidal comunicherà i convocati per i mondiali in Giappone e secondo le ultime indiscrezioni trapela un certo ottimismo sulla presenza dei due olimpionici: Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs. Una precisazione è però doverosa, anche se i due azzurri dovessero essere inseriti in lista, non è escluso che possano poi rinunciare prima del via della manifestazione iridata. Questo perché in

