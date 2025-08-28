Atletica, Diaz e Iapichino vincono il Diamante a Zurigo: ottimi segnali prima dei Mondiali

L'Italia ha concluso nel migliore dei modi la Wanda Diamond League , trasmettendo sensazioni positive in vista dei Mondiali di Tokyo che inizieranno tra solo due settimane. Intanto a Zurigo Andy Diaz e Larissa Iapichino hanno dato il loro meglio ottenendo due Diamanti.

La prova di Diaz

Diaz, bronzo olimpico, oro mondiale ed europeo indoor, ha conquistato il terzo Diamante in carriera. L'azzurro ha vinto la gara con un super 17,56 nel triplo, superando alcuni dei rivali più pericolosi che lo attendono in Giappone, come il portoghese Pedro Pichardo, l'algerino Yasser Triki e il giamaicano Jordan Scott. Il saltatore allenato da Fabrizio Donato ha così confermato i titoli di Diamond League Champion vinti nel 2022 e nel 2023. Diaz è sempre andato a segno nelle occasioni che contano: titolo europeo indoor ad Apeldoorn, titolo mondiale al coperto a Nanchino con il record italiano di 17,80 (attuale world lead) e oggi vincitore della Diamond League.

Il Diamante di Iapichino

Larissa Iapichino, già campionessa europea indoor, ha messo le mani sul trofeo grazie al salto da 6,93 (-1.1) al terzo ingresso in pedana, misura con cui ha superato la tedesca Malaika Mihambo (6,81). La rivale, però, ha piazzato un 6,92 all'ultimo salto, sfiorando il risultato della fiorentina senza raggiungere il controsorpasso. Gradino più basso del podio per la francese Hillary Kpatcha (6,75). Iapichino sarà tra i primi azzurri a partire, già questo sabato, con destinazione pre-camp di Tokorozawa.