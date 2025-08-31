Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Tortu, crisi senza fine: ora l'ex prodigio mette nei guai pure la 4x100

A Rieti Filippo, impegnato sui 200, ha terminato in 20.82
Tortu, crisi senza fine: ora l'ex prodigio mette nei guai pure la 4x100© ANSA
Roale
1 min

Un Tortu così lento non si era visto mai. Ma il tracollo dell'ex prodigio azzurro è una lenta caduta. Al trofeo Perseo di Rieti (banco di prova per molti atletici "mondiali") Filippo impegnato sui 200 ha terminato in 20.82 (vento praticamente nullo). Un tempo che non registrava 2015, ovvero da quando aveva 17 anni ed era allievo. In quella circostanza corse in 20.92, il record italiano U18 a Chiari. Poi, ad onor del vero, in diverse stagioni non

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte