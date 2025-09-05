Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Tamberi, la giornata più lunga: la dura scelta da affrontare

Il campione olimpico di Tokyo oggi testerà la gamba e deciderà se partire domani per i Mondiali
1 min

Il giorno più lungo di Gianmarco Tamberi è arrivato. Il campione olimpico di Tokyo, e Mondiale in carica, oggi testerà le condizioni della gamba - e di se stesso - e deciderà se partire domani per la rassegna iridata che, ironia della sorte, si disputa nello stesso stadio olimpico. È stato lo stesso Tamberi a comunicarlo.

Tamberi al Mondiale di atletica, la decisione

Gimbo ha infatto pubblicato una storia Instagram in cui ha chiarito: "Domani (oggi, ndr) si testa la gamba in allenamento, dita incrociate. Se dovesse rispondere bene, domenica partenza per Tokyo. In caso contrario mi spupazzo la piccola Camilla fino all'inizio della preparazione per la prossima stagione. Stagione 2026 che vi posso dare la mia parola sarà tutta un'altra storia". Prima, però c'è una decisione da prendere. Ancora qualche ora e la riserva sarà sciolta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

