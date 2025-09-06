Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Tamberi ci prova: "Vado a Tokyo per i Mondiali"

L'olimpionico ha scelto le riserve a una settimana dalla kermesse di Atletica leggera in programma a Tokyo dal 13 al 21 settembre pubblicando la sua decisione sui social
Tamberi ci prova: "Vado a Tokyo per i Mondiali"
2 min
ROMA - C’era grande attesa per la notizia, ma ora arriva anche la conferma dal diretto interessato: Gianmarco Tamberi parteciperà ai prossimi Mondiali di Atletica leggera in programma da sabato 13 settembre 2025 a domenica 21 settembre 2025 a Tokyo. L’olimpionico azzurro ha comunicato la propria decisione sul profilo Instagram.

Tamberi ha deciso: andrà ai Mondiali di Atletica

Il campione azzurro andrà a Tokyo per difendere il titolo mondiale vinto nel 2023 a Budapest con la misura di 2.36 mt. I dubbi del campione di salto in alto erano legati alle proprie condizioni fisiche: il campione del mondo in carica ha vissuto un 2025 piuttosto complicato dal punto di vista atletico, e ha faticato a trovare la miglior condizione in tutto l'arco della stagione. “Cercherò di essere il più veloce possibile - afferma il campione - soltanto per comunicare la mia decisione. Oggi ho riprovato a saltare, come da programma, inizialmente la gamba ha risposto bene, non avevo fastidio, le gambe rispondevano bene. Fisicamente mi sentivo molto attivo, ho iniziato subito con i nove passi perché le rincorse mi avevano dato il problema. All’inizio ero un po’ titubante, avevo paura di mettere la gamba allo stacco, tuttavia sono riuscito a fare una trentina di salti. Andrò a Tokyo per i Mondali. Finché sarò un professionista dovrò fare delle scelte da professionista. Quindi ci vediamo a Tokyo, sperando che ne valga la pena".

I dubbi di Tamberi e l'importanza di Chiara e Camilla

"L'idea di lasciare a casa Chiara e Camilla - ha spiegato Tamberi - mi fa pensare di rimanere, ed è il motivo per non partire. Chiara è la persona che sa più di tutti quanta dedizione serve e sa quanto, anche solo in minima parte, sarebbe un fallimento stagionale non partire. Lei fa parte della squadra a tutti gli effetti, e vorrebbe che partissi. Ma, d'altra parte, mi vorrebbe al suo fianco. Il motivo per partire è che è una sfida molto complicata, mi gasa e mi motiva come tutte le altre sfide difficili. Vivo per queste cose. Sento che la mia condizione sta crescendo e ho voglia di mettermi in gioco".

