Mondiali di atletica -3, su Battocletti le speranze azzurre in pista

La sua specialità, al di là del mezzofondo, è la normalità. Nadia Battocletti, campionessa europea in carica nei 5 e 10 mila metri, vice campionessa olimpica a Parigi, è la stella azzurra della spedizione italiana ai mondiali che prenderanno il via tra tre giorni. Non sarà l’unica, sia chiaro, perché l’obiettivo del presidente Mei è quello di superare le 4 medaglie di Budapest e qualche altra freccia nella sua faretra c&rsquo