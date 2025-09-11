Mondiali atletica, comincia Palmisano: è la prima azzurra a caccia di medaglia

Antonella Palmisano non vuole vivere di ricordi. Lei non è fatta così, anche se potrebbe farlo perché nel suo palmares non c’è tutto, ma molto. Oro olimpico a Tokyo 2020 e due bronzi mondiali, l’ultimo a Budapest 2023. Per non parlare dell'oro europeo. Ma vuole qualcosa in più, anche per cancellare quanto successo lo scorso anno a Parigi, quando nel tentativo di confermarsi campionessa olimpica, alla fine ha dovuto arrendersi non finendo la g