Da Palmisano e Jacobs a Iapichino: programma italiani ai Mondiali di Tokyo e dove vederli in tv

TOKYO (Giappone) - La prima giornata dei Mondiali di atletica leggera a Tokyo si apre nel segno dei marciatori per quanto riguarda la squadra italiana: vantano sei partecipazioni ai Mondiali ciascuno Antonella Palmisano e i fidanzati Eleonora Giorgi e Matteo Giupponi. Quest’ultimo, con 25 convocazioni in azzurro, è il più presente di sempre. Nella serata giapponese è invece prevista la mezz’ora di battaglia di Nadia Battocletti per la sua sfida infinita alle fortissime africane. A proposito: la vittoria iridata sui 10.000 di una mezzofondista nata fuori da quel continente è attesa da trent’anni tondi. Di sicuro fascino anche la staffetta mista, dove l’Italia sogna di recitare il ruolo di guastafeste tra gli Stati Uniti campioni del mondo e i Paesi Bassi campioni olimpici in carica. Dopo l’argento di due anni fa a Budapest, Leonardo Fabbri cerca il primo titolo mondiale per un italiano nel getto del peso. Zaynab Dosso è chiamata al primo turno sui 100. La storia insegna: per dare del tu all’Olimpo serve quantomeno un crono sotto gli 11”, sebbene alla britannica Neita, a Eugene 2022, non bastò nemmeno 10”97.
Il programma della prima giornata
Questo il programma della prima giornata (tra parentesi gli italiani impegnati):
0.30, marcia 35 km U (Caporaso, Giupponi, Orsoni)
0.30, marcia 35 km D (Colombi, Giorgi, Palmisano)
2.00 e 3.55, disco D qualificazioni gruppi A e B (Osakue)
3.55, peso U qualificazione (Fabbri, Ponzio, Weir)
4.23, 100 U turno preliminare
4.55, 4×400 mista batterie (Italia)
11.05, 3000 siepi U batterie (A. Zoghlami)
11.30, lungo D qualificazione (Iapichino)
11.55, 100 D batterie (Dosso)
12.05, asta U qualificazione (Bertelli, Oliveri)
12.50, 1500 D batterie (Cavalli, Sabbatini, Zenoni)
13.35, 100 U batterie (Jacobs)
14.10, peso U finale (Fabbri? Ponzio? Weir?)
14.30, 10.000 D finale (Battocletti, Palmero)
15.20, 4×400 mista finale (Italia?)
Mondiali di atletica, dove vederli in tv e in streaming
I Mondiali di atletica leggera, che inizieranno domani e si concluderanno domenica 21 settembre, saranno trasmessi in diretta televisiva da Rai 2, Rai Sport ed Eurosport. L'alternanza sui canali Rai, per la prima giornata di sabato 13 settembre, sarà la seguente: Rai 2: 0.55-5.00; Rai 2: 11.00-13.00; RaiSport: 13.00-13.30; Rai 2: 13.30-15.30. In streaming le gare si potranno seguire su RaiPlay, sui canali Eurosport (visibili sulle piattaforme Dazn, Timvision e Prime Video), mentre in streaming su Discovery+ saranno disponibili le dirette integrali senza interruzioni delle gare su pista, strada, salti e lanci, anche on demand.