Da Palmisano e Jacobs a Iapichino: programma italiani ai Mondiali di Tokyo e dove vederli in tv

TOKYO (Giappone) - La prima giornata dei Mondiali di atletica leggera a Tokyo si apre nel segno dei marciatori per quanto riguarda la squadra italiana: vantano sei partecipazioni ai Mondiali ciascuno Antonella Palmisano e i fidanzati Eleonora Giorgi e Matteo Giupponi. Quest’ultimo, con 25 convocazioni in azzurro, è il più presente di sempre. Nella serata giapponese è invece prevista la mezz’ora di battaglia di Nadia Battocletti per la sua sfida infinita alle fortissime africane. A proposito: la vittoria iridata sui 10.000 di una mezzofondista nata fuori da quel continente è attesa da trent’anni tondi. Di sicuro fascino anche la staffetta mista, dove l’Italia sogna di recitare il ruolo di guastafeste tra gli Stati Uniti campioni del mondo e i Paesi Bassi campioni olimpici in carica. Dopo l’argento di due anni fa a Budapest, Leonardo Fabbri cerca il primo titolo mondiale per un italiano nel getto del peso. Zaynab Dosso è chiamata al primo turno sui 100. La storia insegna: per dare del tu all’Olimpo serve quantomeno un crono sotto gli 11”, sebbene alla britannica Neita, a Eugene 2022, non bastò nemmeno 10”97.