Mondiali di atletica, super Palmisano: è argento nella 35km di marcia

Palmisano: "Ho voluto arrivare al traguardo"

“Sono contenta di aver portato a casa una medaglia che mi mancava - le prime parole di Antonella Palmisano - e sono anche contenta che abbia vinto Maria Perez, un’amica vera: al suo cambio di ritmo non ci sono stata ma posso dire ancora la mia. Maria mi ha ridato la motivazione dopo la delusione dell’anno scorso e ci siamo anche allenate insieme. Negli ultimi dodici chilometri ho avuto crampi costanti a ogni giro di boa, ai piedi e alle gambe. Ho anche pensato di fermarmi ma continuavo a ripetermi che non poteva essere come Parigi e nonostante tutto ho voluto arrivare al traguardo. E’ bello vedere gente in questo stadio, che avevo trovato vuoto ai Giochi (durante la premiazione di Tokyo 2020). Quella dei 35 km è una sfida che era nata per gioco, con il mio marito-coach Lorenzo Dessi (ex marciatore), e sono felice anche per lui”.