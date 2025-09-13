Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Mondiali di atletica, super Palmisano: è argento nella 35km di marcia

Subito una medaglia per l'Italia a Tokyo, con l'azzurra che chiude alle spalle della spagnola Maria Perez: "Continuavo a ripetermi che non poteva essere come Parigi"
Mondiali di atletica, super Palmisano: è argento nella 35km di marcia© Getty Images
2 min

Subito una medaglia per l'Italia ai Mondiali di atletica a Tokyo. A conquistarla è la grande favorita Antonella Palmisanoargento nella 35km di marcia. La campionessa olimpica della 20km a Tokyo nel 2021 chiude solo alle spalle della spagnola Maria Perez, che conferma il titolo vinto a Budapest 2023. L'azzurra chiude con il tempo di 2 ore, 42 minuti e 24 secondi, a poco più di tre minuti di distacco dall'iberica. Medaglia di bronzo per l'ecuadoriana Paula Torres. Per l'Italia c'è anche l'11° posto di Nicole Colombi e il 17° di Eleonora Giorgi.

Palmisano: "Ho voluto arrivare al traguardo" 

“Sono contenta di aver portato a casa una medaglia che mi mancava - le prime parole di Antonella Palmisano - e sono anche contenta che abbia vinto Maria Perez, un’amica vera: al suo cambio di ritmo non ci sono stata ma posso dire ancora la mia. Maria mi ha ridato la motivazione dopo la delusione dell’anno scorso e ci siamo anche allenate insieme. Negli ultimi dodici chilometri ho avuto crampi costanti a ogni giro di boa, ai piedi e alle gambe. Ho anche pensato di fermarmi ma continuavo a ripetermi che non poteva essere come Parigi e nonostante tutto ho voluto arrivare al traguardo. E’ bello vedere gente in questo stadio, che avevo trovato vuoto ai Giochi (durante la premiazione di Tokyo 2020). Quella dei 35 km è una sfida che era nata per gioco, con il mio marito-coach Lorenzo Dessi (ex marciatore), e sono felice anche per lui”.

Tutte le news di Atletica

