Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Mondiali atletica, Palmisano da sogno e un argento che sa di Los Angeles

A 34 anni la sua medaglia è la terza più anziana della storia azzurra, ora punta la 20km
Mondiali atletica, Palmisano da sogno e un argento che sa di Los Angeles© Getty Images
Roale
1 min

Il Giappone ad Antonella Palmisano porta decisamente bene. Pronti via è della tarantina la prima medaglia azzurra al mondiale di atletica incominciato nella notte. E se nel 2021 sulle strade di Tokyo si era aggiudicata l’oro olimpico nella 20km, questa volta il metallo è l’argento e nella 35km di marcia. Solo la spagnola Maria Perez, che conferma il titolo di Budapest 2023, le è stata superiore. Ma oggi l’iberica, rispet

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte