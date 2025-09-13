Mondiali atletica, Palmisano da sogno e un argento che sa di Los Angeles

Il Giappone ad Antonella Palmisano porta decisamente bene. Pronti via è della tarantina la prima medaglia azzurra al mondiale di atletica incominciato nella notte. E se nel 2021 sulle strade di Tokyo si era aggiudicata l’oro olimpico nella 20km, questa volta il metallo è l’argento e nella 35km di marcia. Solo la spagnola Maria Perez, che conferma il titolo di Budapest 2023, le è stata superiore. Ma oggi l’iberica, rispet