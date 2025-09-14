Mondiali di atletica, Tamberi e Jacobs in gara: il programma di oggi e come vederli in tv

TOKYO (GIAPPONE) - Cresce l'attesa per la seconda giornata dei Campionati Mondiali 2025 di atletica a Tokyo: oggi, domenica 14 settembre, in palio altri cinque titoli iridati nello stadio Nazionale della capitale giapponese. Fari puntati su Zaynab Dosso e Marcell Jacobs , impegnati nelle semifinali dei 100 con l'obiettivo di staccare il pass per le finali. Cercano il pass per l'ultimo atto anche Gianmarco Tamberi , Matteo Sioli, Manuel Lando e Stefano Sottile nel salto in alto; Gaia Sabbatini e Marta Zenoni nei 1500. Esordio in batteria anche per i quattrocentisti Luca Sito, Edoardo Scotti, Alice Mangione e Anna Polinari .

Mondiali di atletica, il programma della giornata

Di seguito il programma della seconda giornata (tra parentesi gli italiani impegnati):

11:35 -- 400 metri maschile, batterie (Edoardo Scotti, Luca Sito)

11:40 -- Salto in alto maschile, qualificazioni (Manuel Lando, Matteo Sioli, Stefano Sottile, Gianmarco Tamberi)

12:25 -- 400 metri femminile, batterie (Alice Mangione, Anna Polinari)

13:20 -- 100 metri femminile, semifinali (Zaynab Dosso)

13:45 -- 100 metri maschile, semifinali (Marcell Jacobs)

14:07 -- 1500 metri femminile, semifinali (Gaia Sabbatini, Marta Zenoni)

15:13 -- 100 metri femminile, finale (eventuale Zaynab Dosso)

15:20 -- 100 metri maschile, finale (eventuale Marcell Jacobs)

Mondiali di atletica, dove vederli in tv e in streaming

I Mondiali di atletica leggera, in corso a Tokyo, saranno trasmessi in diretta televisiva da Rai 2, Rai Sport ed Eurosport. La manifestazione iridata verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2 (ci si sposterà su Rai Sport dalle 13:00 alle 13:30 per lasciare spazio al TG2); in diretta streaming su Rai Play, discovery+, DAZN;. Sarà disponibile anche la diretta streaming su RaiPlay, sui canali Eurosport (visibili sulle piattaforme Dazn, Timvision e Prime Video), mentre in streaming su Discovery+ saranno disponibili le dirette integrali senza interruzioni delle gare su pista, strada, salti e lanci, anche on demand.