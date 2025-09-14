Rabbia Tamberi ai Mondiali di atletica: c'è traffico in pista, lui deve saltare e...

Tamberi, adrenalina e nervosismo prima dell'eliminazione

Gianmarco Tamberi ha deciso di partecipare ai Mondiali di Atletica Leggera all’ultimo istante. Alcuni problemi fisici avevano messo in dubbio la sua presenza a Tokyo dove, nel 2021, aveva vinto la medaglia d’oro di salto in alto ai Giochi Olimpici. L’atleta marchigiano alla fine ha deciso di partire; le difficoltà non mancano, ma questa mattina in pista ne ha trovate altre. Ed è diventato impossibile per lui, campione di tutto, mantenere il titolo conquistato a Budapest due anni fa. Durante le qualificazioni alla finale - a cui hanno preso parte anche Stefano Sottile, Manuel Landa, Matteo Sioli - è stato fermato dai giudici al momento di saltare per consentire lo svolgimento delle batterie delle gare di velocità. Il disappunto di Tamberi è stato evidente: l’azzurro è stato costretto a rinviare il proprio salto per poi fallire la qualificazione alla finale. Delusione e rabbia per lui e anche per i tanti tifosi che stavano assistendo alla scena da casa. Tamberi ha poi saltato, fallendo il 2.21, ed è stato eliminato. La colpa, se di colpa si può parlare, non è stata certo quella del traffico in pista, ma forse tutto ha contribuito a una giornata storta. In ogni caso Tamberi, in pedana con una vistosa fasciatura sulla coscia, ha dato tutto quello che aveva, onorando se stesso, il suo palmares, la sua storia e l'Italia che rappresenta. Appuntamento all'anno prossimo.