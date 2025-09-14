Jacobs a sorpresa in diretta tv: "Ritiro? Non lo so, devo valutare alcune cose e decidere"

"Sono tempi che ho ora nelle gambe, ovviamente so che non valgo 10.16 ma la stagione è stata quella che è stata". Si coglie tutta la sofferenza e la delusione di Marcell Jacobs nelle sue parole dopo la brutta semifinale corsa ai Mondiali di Tokyo che non gli ha permesso di entrare in finale. Il tempo di 10.16 non è da Jacobs, da campione olimpico che sempre a Tokyo nel 2021 ha incantato l'Italia e il mondo con la medaglia d'oro. Lo sa anche lui: "L'anno scorso dopo le Olimpiadi mi ero ripromesso che se avessi avuto ancora una stagione difficile non so se avrei continuato. Diventa difficile continuare. Devo prendermi del tempo e capire se ne vale ancora la pena di soffrire così ", ha dichiarato alla Rai, lanciando a sorpresa in diretta tv l'ipotesi ritiro.

Jacobs: "È difficile ogni volta rincorrere le stagioni con gli infortuni"

Jacobs ha aggiunto: "So che non sono i tempi che valgo perché se corri 9.85 la stagione prima allora 10.16 non è un tempo che rispecchia il mio valore. Però al momento sto correndo questo, vedremo. Voglia di mettermi in gioco ce l'ho, amo questo sport, l'anno prossimo è più tranquillo, ci sono gli Europei e per me potrebbe essere il terzo di fila, però non lo so sinceramente, è difficile ogni volta rincorrere le stagioni e gli infortuni perché 10.16 non lo facevo nemmeno quando facevo salto in lungo. Quando sbagliavo qualsiasi cosa facevo comunque meno di 10.10".

Jacobs: "Mi sento, non sono il Marcell di una volta"

Jacobs ha concluso: "Pensando anche alle sensazioni, mi sento pesante, non fluido, non il Marcell di una volta. Gli anni passano, l'anno scorso ho fatto 9.85 e quindi non è molto che sto calando, però la testa mi sta dicendo che non riesce a reggere tutte queste delusioni. Staffetta? Ho corso 10.16, forse c'è qualcuno che sta meglio di me, magari è meglio fare qualche esperienza ai giovani. Valuteremo nei prossimi giorni".