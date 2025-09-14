Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Jacobs a sorpresa in diretta tv: "Ritiro? Non lo so, devo valutare alcune cose e decidere"

Le parole del campione olimpico dopo la delusione in semifinale ai Mondiali di Tokyo: "Non sono il Marcell di una volta, diventa difficile continuare"
Jacobs a sorpresa in diretta tv: "Ritiro? Non lo so, devo valutare alcune cose e decidere"
2 min

"Sono tempi che ho ora nelle gambe, ovviamente so che non valgo 10.16 ma la stagione è stata quella che è stata". Si coglie tutta la sofferenza e la delusione di Marcell Jacobs nelle sue parole dopo la brutta semifinale corsa ai Mondiali di Tokyo che non gli ha permesso di entrare in finale. Il tempo di 10.16 non è da Jacobs, da campione olimpico che sempre a Tokyo nel 2021 ha incantato l'Italia e il mondo con la medaglia d'oro. Lo sa anche lui: "L'anno scorso dopo le Olimpiadi mi ero ripromesso che se avessi avuto ancora una stagione difficile non so se avrei continuato. Diventa difficile continuare. Devo prendermi del tempo e capire se ne vale ancora la pena di soffrire così", ha dichiarato alla Rai, lanciando a sorpresa in diretta tv l'ipotesi ritiro.

Jacobs: "È difficile ogni volta rincorrere le stagioni con gli infortuni"

Jacobs ha aggiunto: "So che non sono i tempi che valgo perché se corri 9.85 la stagione prima allora 10.16 non è un tempo che rispecchia il mio valore. Però al momento sto correndo questo, vedremo. Voglia di mettermi in gioco ce l'ho, amo questo sport, l'anno prossimo è più tranquillo, ci sono gli Europei e per me potrebbe essere il terzo di fila, però non lo so sinceramente, è difficile ogni volta rincorrere le stagioni e gli infortuni perché 10.16 non lo facevo nemmeno quando facevo salto in lungo. Quando sbagliavo qualsiasi cosa facevo comunque meno di 10.10".

Jacobs: "Mi sento, non sono il Marcell di una volta"

Jacobs ha concluso: "Pensando anche alle sensazioni, mi sento pesante, non fluido, non il Marcell di una volta. Gli anni passano, l'anno scorso ho fatto 9.85 e quindi non è molto che sto calando, però la testa mi sta dicendo che non riesce a reggere tutte queste delusioni. Staffetta? Ho corso 10.16, forse c'è qualcuno che sta meglio di me, magari è meglio fare qualche esperienza ai giovani. Valuteremo nei prossimi giorni".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Atletica

Da non perdere

La delusione di Tamberi: le fotoRabbia Tamberi ai Mondiali