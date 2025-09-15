Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Mondiali di atletica, gli italiani in gara: il programma di oggi 15 settembre e come vederli in tv

Terza giornata di gare nel campionato iridato in corso di svolgimento a Tokyo. Ecco gli azzurri protagonisti
Mondiali di atletica, gli italiani in gara: il programma di oggi 15 settembre e come vederli in tv
2 min

TOKYO (GIAPPONE) - I Campionati Mondiali 2025 di atletica a Tokyo entrano nel vivo. La terza giornata di gare per i colori azzurri è iniziata con la medaglia di bronzo di Iliass Aouani nella Maratona. Fari puntati su Mattia Furlani, che scenderà in pista per le qualificazioni del salto in lungo e Lorenzo Simonelli, nella batteria dei 110 metri a ostacoli. Quattro le finali previste: Duplantis cerca una medaglia nel salto con l'asta maschile, mentre Sara Fantini affronterà la finale del martello.

Mondiali di atletica, il programma della giornata

12:35 – 400m ostacoli Maschile, batterie (Sibilio)

12:40 – Salto in lungo Maschile, qualificazioni (Furlani)

13:10 – Salto con l'asta Maschile, finale 

13:20 – 110m ostacoli Maschile, batterie (Simonelli)

14:00 – Lancio del martello Femminile, finale (Fantini)

14:05 – 100m ostacoli Femminile, semifinali (Carmassi Carraro)

14:30 – 1.500m Maschile, semifinali (Arese e Riva)

15:20 – 100m ostacoli Femminile, finale (in caso di qualificazione, Carmassi Carraro)

Mondiali di atletica, dove vederli in tv e in streaming

I Mondiali di atletica leggera, che si stanno disputando a Tokyo, sono trasmessi in diretta televisiva da Rai 2, Rai Sport ed Eurosport. In streaming sarà possibile assistere alle gare su Rai Play, discovery+, DAZN;. Sarà disponibile anche la diretta streaming su RaiPlay, sui canali Eurosport (visibili sulle piattaforme Dazn, Timvision e Prime Video), mentre in streaming su Discovery+ saranno disponibili le dirette integrali senza interruzioni delle gare su pista, strada, salti e lanci, anche on demand.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Atletica

