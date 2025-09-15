Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
L’Italia che sa resistere: chi è Aouani, bronzo mondiale nella maratona

Ventinove anni, ingegnere, ha studiato in America e solo nel 2025 vince l’oro europeo
L’Italia che sa resistere: chi è Aouani, bronzo mondiale nella maratona© EPA
Roale
1 min

É un’Italia che sa resistere. Poco importa il caldo, i dolori, la fatica: dopo gli argenti di Antonella Palmisano nella 35km di marcia e di Nadia Battocletti nei 10mila, stavolta è il turno di Aouani, bronzo ai mondiali in Giappone nella maratona. Una specialità nella quale la nostra nazionale non vinceva una medaglia iridata da 22 anni (l'ultimo fu Stefano Baldini). E a spezzare questo tabù è stato il 29enne ingegnere milanese, di origine marocchi

