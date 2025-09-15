Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Il post social di Tamberi dopo la delusione Mondiale: "Ve lo prometto..."

La delusione sulla mancata finale di Tokyo non scalfisce le certezze dell'atleta marchigiano
Il post social di Tamberi dopo la delusione Mondiale: "Ve lo prometto..."
1 min

TOKYO (Giappone) - E’ stato un Mondiale incerto, deludente e pieno di insidie. Gianmarco Tamberi alla fine ha ceduto alla propria generosità cercando una prestazione che non era nelle sue corde. I problemi fisici lo avevano frenato, ma all’ultimo istante il capitano della squadra azzurra ha comunque deciso di salire sull’aereo per andare a Tokyo. L’eliminazione dalla finale del salto in alto è stata una conseguenza del suo stato fisico, i tre errori sulla misura di 2.21 mt non hanno reso onore all’olimpionico che in quello stesso stadio aveva vinto l’oro olimpico nel 2021. 

Gimbo rilancia con una promessa

Neanche il tempo di fare la valigia per tornare a casa, e Gianmarco Tamberi è tornato sui social guardando verso il futuro. “I Will come back. I promise you. I will come back”. Tornerò, lo prometto, tornerò. Il pensiero dell’atleta marchigiano è netto e determinato, non vuole mollare e intende rispettare quel proposito annunciato sul palco di Sanremo, ovvero quello di prendere parte alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

