Il post social di Tamberi dopo la delusione Mondiale: "Ve lo prometto..."

TOKYO (Giappone) - E’ stato un Mondiale incerto, deludente e pieno di insidie. Gianmarco Tamberi alla fine ha ceduto alla propria generosità cercando una prestazione che non era nelle sue corde. I problemi fisici lo avevano frenato, ma all’ultimo istante il capitano della squadra azzurra ha comunque deciso di salire sull’aereo per andare a Tokyo. L’eliminazione dalla finale del salto in alto è stata una conseguenza del suo stato fisico, i tre errori sulla misura di 2.21 mt non hanno reso onore all’olimpionico che in quello stesso stadio aveva vinto l’oro olimpico nel 2021.