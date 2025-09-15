Jacobs, messaggio social dopo l'eliminazione: "Grazie a tutti e a presto..."

Marcell Jacobs non è riuscito a centrare la finale dei 100 metri ai Mondiali di Tokyo 2025 . L'azzurro ha chiuso la semifinale in sesta posizione con un tempo di 10''16 , risultato che ha segnato la fine della sua corsa nella rassegna iridata.

Dalle dichiarazioni preoccupanti al ringraziamento sui social

Subito dopo la gara, ai microfoni della Rai, Jacobs ha fatto preoccupare i suoi tifosi con le sue dichiarazioni. Oggi però, con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, il campione olimpico ha voluto rassicurare e ringraziare: "Grazie a tutti per il sostegno e la vicinanza in questo percorso fino ai Mondiali di Tokyo. Un grazie in particolare al mio team e alla mia famiglia, sempre al mio fianco. Ci vediamo presto". Un messaggio che restituisce fiducia e che mostra la voglia di Jacobs di rialzarsi e guardare avanti, con la consapevolezza di poter regalare ancora emozioni ai suoi tifosi.