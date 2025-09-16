Mondiali di atletica, gli italiani in gara: il programma di oggi 16 settembre e come vederli in tv

Per la prima volta il programma della quarta giornata è interamente concentrato nella sessione serale, con in palio altri quattro titoli iridati. Sarà un martedì intenso (16 settembre) per l’Italia, che schiera complessivamente otto atleti tra batterie, qualificazioni e finali. I riflettori però sono tutti puntati su Matteo Sioli: a soli 19 anni il giovane azzurro si prepara a vivere la prima finale mondiale della carriera nel salto in alto. Con il primato personale appena migliorato, sogna un’altra grande prestazione e magari un piazzamento di prestigio a ridosso del podio.
Mondiali atletica, gli italiani in gara oggi
Queste le gare in programma oggi per la quarta giornata della rassegna iridata. Tra parentesi gli italiani impegnati.
12.35: 800 U batterie (Lazzaro, Pernici, Tecuceanu)
12.40: triplo D qualificazione (Derkach, Saraceni)
13.35: alto U finale (Sioli)
13.40: 110 ostacoli U semifinali (Simonelli)
14.00: martello U finale
14.05: 400 D semifinali
14.35: 400 U semifinali (Scotti)
15.05: 1500 D finale
15.20: 110 ostacoli finale (ev. Simonelli)
Mondiali atletica, dove vederlo in tv e in streaming
Tutte le gare sono in programma in diretta tv dalle 12:30 su Rai Sport, Rai 2 e Eurosport. In streaming saranno visibili tramite Rai Play e Dazn.