Mondiali di atletica, gli italiani in gara: il programma di oggi 16 settembre e come vederli in tv

Quarta giornata di gare a Tokyo, gli azzurri vanno a caccia di altre medaglie: tutte le informazioni
Mondiali di atletica, gli italiani in gara: il programma di oggi 16 settembre e come vederli in tv© Getty Images for European Athletics
2 min

Per la prima volta il programma della quarta giornata è interamente concentrato nella sessione serale, con in palio altri quattro titoli iridati. Sarà un martedì intenso (16 settembre) per l’Italia, che schiera complessivamente otto atleti tra batterie, qualificazioni e finali. I riflettori però sono tutti puntati su Matteo Sioli: a soli 19 anni il giovane azzurro si prepara a vivere la prima finale mondiale della carriera nel salto in alto. Con il primato personale appena migliorato, sogna un’altra grande prestazione e magari un piazzamento di prestigio a ridosso del podio.

Mondiali atletica, gli italiani in gara oggi

Queste le gare in programma oggi per la quarta giornata della rassegna iridata. Tra parentesi gli italiani impegnati.  

12.35: 800 U batterie (Lazzaro, Pernici, Tecuceanu) 

12.40: triplo D qualificazione (Derkach, Saraceni) 

13.35: alto U finale (Sioli) 

13.40: 110 ostacoli U semifinali (Simonelli) 

14.00: martello U finale 

14.05: 400 D semifinali 

14.35: 400 U semifinali (Scotti) 

15.05: 1500 D finale 

15.20: 110 ostacoli finale (ev. Simonelli) 

Mondiali atletica, dove vederlo in tv e in streaming

Tutte le gare sono in programma in diretta tv dalle 12:30 su Rai Sport, Rai 2 e Eurosport. In streaming saranno visibili tramite Rai Play e Dazn.

