Mondiali di atletica, gli italiani in gara: il programma di oggi 16 settembre e come vederli in tv

Per la prima volta il programma della quarta giornata è interamente concentrato nella sessione serale, con in palio altri quattro titoli iridati. Sarà un martedì intenso (16 settembre) per l’Italia, che schiera complessivamente otto atleti tra batterie, qualificazioni e finali. I riflettori però sono tutti puntati su Matteo Sioli: a soli 19 anni il giovane azzurro si prepara a vivere la prima finale mondiale della carriera nel salto in alto. Con il primato personale appena migliorato, sogna un’altra grande prestazione e magari un piazzamento di prestigio a ridosso del podio.