Mondiali atletica diretta Tokyo, segui Sioli e Simonelli in tempo reale

In pista e in pedana andranno in palio quattro titoli mondiali con diversi azzurri protagonisti: tutti gli aggiornamenti
Mondiali atletica diretta Tokyo, segui Sioli e Simonelli in tempo reale
3 min
Aggiorna

Dopo tre giornate esaltanti, con quattro medaglie azzurre firmate da Battocletti, Fabbri, Aouani e Palmisano e numerose finali già centrate, la rassegna iridata di Tokyo entra ora in una nuova fase. Il martedì di gare si annuncia ricco di appuntamenti e vedrà ancora tanti italiani protagonisti, determinati a conquistare l’accesso alle finali e a inseguire piazzamenti di prestigio. Occhi puntati su Sioli nel salto in alto e su Simonelli, che corre la semifinale dei 110 ostacoli.

13:20

Pernici va in semifinale: che gara!

Nella sua batteria degli 800, velocissima rispetto alle precedenti, Francesco Pernici conquista il secondo posto grazie a una rimonta spettacolare sul rettilineo finale! Una progressione impressionante: quando sembrava ormai chiuso, si è allargato e ha superato gli avversari uno dopo l’altro, fermando il cronometro a 1:45.11, alle spalle soltanto dell’eccezionale Wanyonyi. Qualificazione in semifinale conquistata!

13:00

Salto triplo, Saraceni ottava

Primo salto buono per Saraceni: ottava, è nelle qualificabili con 13.82

12:53

Finale salto in alto senza Tamberi, a che ora salta Sioli

La finale del salto in alto, orfana del campione in carico Gianmarco Tamberi, è in programma alle 13.35. Per l'Italia ci sarà Sioli

12:49

Lazzaro eliminato negli 800

Niente da fare per Giovanni Lazzaro, eliminato in battiera (ottavo) negli 800 metri. Papabile la sua delusione: "La gara peggiore dell'anno, è stata una stagione lunga. Speravo di fare bene, mi dispiace, ma quest'anno ho fatto un salto di qualità. È stato bello correre davanti a 50 mila spettatori, l'emozione c'era". 

12:30

Riva, il ricorso alla fine è stato accettato

Dopo la caduta nei 1500m, Federico Riva ha presentato il ricorso. Inizialmente respinto, poi l’appello  della squadra azzurra è stato vinto. Lo vedremo in gara domani, mercoledì 17 settembre, alle 15:20 italiane.

12:20

Gli azzurri impegnati: le info

12.35: 800 U batterie (Lazzaro, Pernici, Tecuceanu).12.40: triplo D qualificazione (Derkach, Saraceni). 13.35: alto U finale (Sioli). 13.40: 110 ostacoli U semifinali (Simonelli). 14.00: martello U finale. 14.05: 400 D semifinali. 14.35: 400 U semifinali (Scotti). 15.05: 1500 D finale. 15.20: 110 ostacoli finale (ev. Simonelli) 

12:07

Mondiali Atletica, dove vederli in tv

A Tokyo quarta giornata di gare. Qui tutte le info per guardare i Mondiali.

12:00

Mondiali Atletica, attesa per gli azzurri

Quarto giorno a Tokyo: Lazzaro, Tecuceanu e Pernici al via negli 800, Simonelli a caccia della finale nei 110 ostacoli e Sioli pronto all’ultimo atto nel salto in alto.

Tokyo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

