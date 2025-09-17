I dubbi di Jacobs e i fastidi di Tortu: il rebus della staffetta olimpica tra passato e futuro

Sono passati solo quattro anni, eppure sembra una vita. Da quando l'Italia conquistò la medaglia d’oro con la 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo, ergendosi a Paese di riferimento della velocità. Il lancio di Lorenzo Patta, il rettilineo da ghepardo di Marcell Jacobs, la pennellata di curva di Fausto Desalu, la volata folle di Filippo Tortu con tanto di sorpasso memorabile sulla Gran Bretagna. Eravamo tutti in piedi, eravamo tutti urlanti. E non era un