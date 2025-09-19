Incredibile: delusione Andy Diaz nel salto triplo, fuori dal podio

Era il favorito, Andy Diaz . Non a caso quando saltava lui gli avversari o erano concentratissimi o chiudevano quasi gli occhi. Ma ai Mondiali di Tokyo l'azzurro ha deluso. E tanto. Una gara da dimenticare, la sua. Ci arrivava da campione mondiale ed europeo indoor in carica, da bronzo olimpico e da vincitore della Diamond League. Primatista italiano, primatista stagionale, ha fatto una gara davvero non alla sua altezza, probabilmente frenato anche dal riacutizzarsi di un problema all'inguine. Ha saltato poco e male, Diaz. Due nulli, migliore misura 17.19, peggiore 16.35, mai in corsa neppure per il podio. Lui, però, non cerca scuse. E si dimostra che non si è campioni per caso: "Volevo chiudere in bellezza, ma altri tanti atleti hanno tanto dolore e poi vanno a medaglia, non c'è niente da dire. Ora mi riposo un paio di settimane, poi vediamo".

Botta e risposta Pichardo-Diaz, cosa è successo a Tokyo

Le telecamere hanno inquadrato un botta e risposta tra lui e Pichardo, che era sembrato un po' sgradevole dopo l'oro, ma Diaz dimostra di essere un campione anche in questo caso: "Ho detto a Pichardo di lasciarmi almeno un'altra gara, ma non è stato aggressivo, è l'adrenalina della gara, non c'è stato niente. Sono contentissimo per Dallavalle, gli ho detto di crederci che è così che si fa. Sono davvero felice per lui, stiamo dimostrando che in Italia ci sono i migliori del salto triplo".